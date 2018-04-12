Связанный с «Миловским парком» «ГлавБашСтрой» сменил юрлицо

ОАО «ГлавБашСтрой» сообщило о реорганизации. Компания, связанная с ООО «Амнис-групп», изменила правовую форму на ООО.

Теперь она внесена в ЕГРЮЛ как ООО «ГлавБашСтрой», следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Стоит отметить, что «ГлавБашСтрой» управляет заводом BuildStone. Предприятие производит газобетонные блоки и другую строительную продукцию.

Компания входит в структуру ООО «Амнис-групп». Последняя взяла на себя управление ООО «Килстройинвест», являвшимся застройщиком проблемного ЖК «Миловский парк» в июле 2017 года.

Напомним, что в январе этого года дольщики «Миловского парка» объявили голодовку. Однако после они приостановили свое решение.