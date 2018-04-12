«Саратовские авиалинии» 16 апреля вновь попросят Росавиацию снять ограничения на полеты

«Саратовские авиалинии» 16 апреля подадут в Росавиацию повторную заявку на снятие ограничений по сертификату эксплуатанта. Об этом сообщил новый гендиректор авиакомпании Игорь Натыкан.

По его словам, авиакомпания устранила все нарушения, которые обнаружила Росавиация в ходе внеплановой проверки в феврале 2018 года

Он также отметил, что «в адрес Приволжского МТУ Росавиации авиакомпания отправила полный отчет об устранении замечаний и несоответствий».

Натыкан выразил надежду, что отчет будет рассмотрен в Приволжском межрегиональном территориальном управлении Росавиации и впоследствии принят самим регулятором, передает RNS.

Ранее Ространснадзор предписал приостановить полеты «Саратовских авиалиний» и всех самолетов Ан-148. Это было сделано после того, как разбился самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Москвы в Орск. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек. Позднее в Росавиации заявили, что дополнительно проверят «Саратовские авиалинии» в связи с «безответственностью» гендиректора компании.

