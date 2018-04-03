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В результате стрельбы в штаб-квартире YouTube пострадали восемь человек

23:24, 03.04.2018

Сотрудники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами», — написал в Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик.


Часть сотрудников выбежала из здания, часть эвакуирует полиция. Территория офиса оцеплена.

В результате стрельбы пострадали восемь человек, передает ТАСС. Стрельбу устроила женщина.

Накануне в работе видеосервиса YouTube произошел сбой.

Происшествия
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