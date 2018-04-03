В результате стрельбы в штаб-квартире YouTube пострадали восемь человек

Сотрудники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.



«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами», — написал в Twitter сотрудник компании Валим Лаврусик.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.







Часть сотрудников выбежала из здания, часть эвакуирует полиция. Территория офиса оцеплена.

В результате стрельбы пострадали восемь человек, передает ТАСС. Стрельбу устроила женщина.

Накануне в работе видеосервиса YouTube произошел сбой.