Лукашенко сегодня посетит с рабочим визитом Россию

Он планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа отправится с рабочим визитом в Россию. Он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По информации канала, встреча пройдет в формате один на один. Лукашенко намерен обсудить с Путиным важные вопросы, касающиеся белорусско-российских отношений, союзных проектов, международной повестки и региональной безопасности.

Напомним, что Лукашенко пожаловался Путину, что вся картошка из Белоруссии ушла в Россию.



Анастасия Фартыгина