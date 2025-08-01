Новости общества

13:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко сегодня посетит с рабочим визитом Россию

09:21, 01.08.2025

Он планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным

Лукашенко сегодня посетит с рабочим визитом Россию
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа отправится с рабочим визитом в Россию. Он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По информации канала, встреча пройдет в формате один на один. Лукашенко намерен обсудить с Путиным важные вопросы, касающиеся белорусско-российских отношений, союзных проектов, международной повестки и региональной безопасности.

Напомним, что Лукашенко пожаловался Путину, что вся картошка из Белоруссии ушла в Россию.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также