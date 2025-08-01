Лукашенко сегодня посетит с рабочим визитом Россию
Он планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа отправится с рабочим визитом в Россию. Он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По информации канала, встреча пройдет в формате один на один. Лукашенко намерен обсудить с Путиным важные вопросы, касающиеся белорусско-российских отношений, союзных проектов, международной повестки и региональной безопасности.
Напомним, что Лукашенко пожаловался Путину, что вся картошка из Белоруссии ушла в Россию.
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