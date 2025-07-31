Нижнекамец лишился накоплений из-за демонстрации экрана смартфона

Мужчину убедили, что от его имени была оформлена доверенность на жителя Украины. После этого с его счета пропала сумма в размере 100 тысяч рублей

Фото: Реальное время

50-летний электромонтер оказался втянут в новую мошенническую схему. По данным МВД по Татарстану, мужчине позвонил якобы сотрудник ФСБ, который заявил о том, что ранее, во время установки домофона, местный житель передал свои персональные данные мошенникам. Из-за этого, по версии псевдосотрудника спецслужб, от его имени оформлена доверенность на жителя Украины, который может похитить его накопления.

— Испугавшись потери денег и ответственности, нижнекамец решил действовать по указанию лжепредставителя исполнительной власти. Поэтому, скачал приложение банка на свой смартфон, ввел данные банковской карты и продемонстрировал экран телефона злоумышленнику, — отмечается в телеграм-канале ведомства.

Как сообщает МВД, в результате мошеннических действий житель Нижнекамска лишился 100 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «Реальное время» писало о том, что жительница Чистополя лишилась из-за демонстрации экрана более полумиллиона рублей.



Наталья Жирнова