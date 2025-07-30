Индонезия с 1 августа повышает налоги на криптовалютные сделки

Торговля на местных площадках будет облагаться 0,21%, на иностранных — 1%, VAT для покупателей отменяется

Индонезия изменит порядок налогообложения криптовалютных операций с 1 августа. Согласно новым правилам, сделки на местных платформах будут облагаться налогом по ставке 0,21%, а на зарубежных — по ставке 1%. Эти суммы будут удерживаться с продавцов. Для покупателей криптовалют отменяется налог на добавленную стоимость (VAT), который ранее составлял до 0,22%.

Изменения также затрагивают сферу майнинга. Ставка VAT на добычу криптовалют вырастет с 1,1% до 2,2%. Дополнительный налог на доходы от майнинга в размере 0,1% отменяется. Вместо него с 2026 года такие доходы будут облагаться по общим ставкам подоходного налога, как и другие источники прибыли.

По данным властей, в 2024 году объем криптоторговли в Индонезии составил около 650 трлн рупий, что эквивалентно $40 млрд. Число зарегистрированных криптопользователей превысило 20 млн человек. Эти цифры объясняют стремление правительства усилить контроль и повысить налоговые поступления с быстро растущего сектора.

Представители крупнейшей криптобиржи страны Tokocrypto поддержали реформу, но предложили ввести переходный период, чтобы компании смогли адаптироваться. Также они призвали создать систему контроля за зарубежными платформами, которые сейчас часто остаются вне юрисдикции индонезийских регуляторов.

Артем Гафаров