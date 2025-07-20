Минобороны: за ночь над регионами России сбили 93 беспилотника

Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области

Фото: Татьяна Демина

Российские ПВО за ночь сбили 93 беспилотника над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны.

Над территорией московского региона перехвачено 19 дронов, 16 из которых летели на Москву.

Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области. 11 дронов сбили в Калужской области, еще восемь — в Тульской.

По пять беспилотников перехвачено над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбили в Курской области, еще по одному — в Белгородской и Рязанской областях.

В Татарстане с 03.12 по московскому времени действовал режим беспилотной опасности. Его сняли в 08.10.

Дарья Сайфиева