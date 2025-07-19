На проведение Дня физкультурника в Казани направили 5,1 млн рублей

Казанцев ждет праздник в экстрим-парке «Урам» и соревнования «Гонка с препятствиями» на Лебяжьем озере

Фото: Максим Платонов

В августе в Казани пройдет День физкультурника. Министерство спорта Татарстана направило на проведение спортивного мероприятия 5,1 млн рублей. На эту сумму подготовят праздник в экстрим-парке «Урам» и соревнования «Гонка с препятствиями» на Лебяжьем озере.

Как следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок, мероприятие в «Ураме» пройдет 9 августа и обойдется в 3 млн рублей. Для него арендуют зону стритбола, многофункциональные поля, зону для игры в пляжный волейбол, бетонную зону по периметру крытого парка и зону между декоративным объектом «Речные ворота» и зданием «Экостанция». Также в экстрим-парке установят сцену и арочные шатры. В культурной программе примут участие минимум двое вокалистов и инструментальный ансамбль. Кроме того, для гостей создадут интерактивную зону с игровыми приставками.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Соревнования «Гонка с препятствиями» и церемония чествования выдающихся деятелей в сфере спорта пройдут 15 августа. Участие в командном забеге примут не менее 100 человек. Для церемонии чествования арендуют банкетный зал вблизи озера Лебяжьего. Гостей ждут кофе-брейк, выступления танцевального коллектива и кавер-группы, катание на лодках и сап-бордах.



Напомним, Минсельхоз Татарстана направит 5 млн рублей на подготовку и проведение конноспортивного мероприятия «День коня». Для празднования традиционно организуют скачки, национальные конкурсы с участием лошадей, а также соревнования по дистанционным конным пробегам.

Галия Гарифуллина