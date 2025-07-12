Казанский гипермаркет OBI перешел под полный контроль «Сделай своими руками — Казань»

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Казанский гипермаркет OBI претерпел очередные изменения в структуре собственности. Компания «Сделай своими руками — Казань», юридическое лицо местного магазина, стала единоличным владельцем актива, выкупив долю у ООО «ОБИ ФЦ».

До недавнего времени 58% долей фирмы принадлежало АО «Аллонж», которое связывают с холдингом «Синдика» экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Оставшиеся 42% были у ООО «ОБИ ФЦ», ранее подконтрольного «Алонжу», а затем компании «Гермес». Однако, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 9 июля 42% были переписаны на само общество «Сделай своими руками — Казань».

Напомним, что весной этого года АО «Алонж» заявило о продаже своей 25%-ной доли в сети OBI. Предполагалось, что покупателем может стать структура «Севергрупп» Алексея Мордашова, а развитием сети займется подконтрольная «Севергрупп» сеть «Лента».

Подробнее — в материале «Бизнес-обзор: новый собственник OBI нарастил долю, у «Автократа» появился второй владелец».

Рената Валеева