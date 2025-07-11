Фьючерсы на серебро впервые за 13 лет превысили $39 за унцию

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Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в сентябре 2025 года на бирже Comex сегодня преодолела отметку в $39 за тройскую унцию, что произошло впервые с 21 сентября 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.48 мск цена драгметалла достигала $39,005 за тройскую унцию, показывая значительный рост на 4,56% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К 19.58 мск стоимость серебра незначительно ускорила свой подъем, зафиксировавшись на уровне $39,01 за тройскую унцию, или +4,57%.



На фоне роста серебра также отмечался подъем стоимости фьючерсов на золото. Фьючерс на золото с поставкой в августе 2025 года рос на 0,75%, достигнув отметки в $3 369,8 за тройскую унцию.

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах центральных банков, обогнав евро.

Рената Валеева