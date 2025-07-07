Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов

Фото: Динар Фатыхов

Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов задержан и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

— Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, — цитирует агентство слова своего собеседника из силовых структур.

По информации источника, Стригунов уже задержан.

Рената Валеева