Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
Бывший первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов задержан и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
— Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, — цитирует агентство слова своего собеседника из силовых структур.
По информации источника, Стригунов уже задержан.
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