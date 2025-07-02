В Калифорнии на складе фейерверков произошел мощный взрыв

Фото: скриншот из трансляции новостей

На севере Калифорнии, в округе Йоло, произошел мощный взрыв на складе, где хранились фейерверки. В результате инцидента начался пожар, и власти объявили зону эвакуации, пишет ТАСС.

Офис шерифа округа сообщил в социальных сетях: «Как многие из вас, возможно, слышали, сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона. Склад, где хранились фейерверки, взорвался и продолжает активно гореть».

Шериф призвал жителей избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу. Зона эвакуации установлена радиусом в одну милю (1,6 километра).

Причины взрыва на данный момент неизвестны.

Анастасия Фартыгина