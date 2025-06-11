Путин: 95% ядерной триады России — современные образцы вооружений

Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России достигла 95%. Это самый высокий показатель в мире, заявил президент Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений на 2027—2036 годы.

Путин уточнил, что меры по увеличению поставок вооружений для выполнения задач специальной военной операции (СВО) реализуются быстро. Он также подчеркнул важность экспортного потенциала российского вооружения, особенно тех образцов, которые уже прошли боевые испытания.

Президент добавил, что Россия приняла необходимые меры около 10 лет назад, что позволило стране достичь текущего уровня развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Накануне Путин утвердил Стратегию развития Военно-Морского Флота РФ на период до 2050 года. По его словам, решение о разработке Стратегии было принято еще в июле прошлого года. Минобороны подготовило проект документа, который затем был доработан Морской коллегией с учетом предложений различных федеральных ведомств и организаций.



Анастасия Фартыгина