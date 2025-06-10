В Татарстане число разрешений на работу в такси выросло более чем в десять раз

Их количество увеличилось на 1051,6%

Фото: Динар Фатыхов

За период с 1 января по 4 июня 2025 года в Татарстане выдано 851 разрешение на перевозку пассажиров легковым такси. Об этом сообщает РБК «Татарстан» со ссылкой на Минтранс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных разрешений увеличилось на 1051,6% (в 2024 году было выдано всего 83 разрешения).

Стремительный рост связан с резким увеличением числа заявлений на работу в такси. С начала года в Миндортранс поступило более 9,2 тысячи заявок, что значительно превышает показатели прошлого года (3,3 тысячи) и предыдущих лет (около 2,8 тысячи за 2021—2023 гг.).

В настоящее время в реестре легковых такси Татарстана зарегистрировано 19,1 тысячи транспортных средств. Реестр перевозчиков включает данные о 1,8 тысячи физических и юридических лиц, а реестр служб заказа — о 20 ИП и юрлицах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Такой значительный прирост связан с вступлением в силу 1 сентября 2023 года регионального закона о такси, призванного привести региональное законодательство в соответствие с федеральным законом о перевозках такси, принятом в России в начале осени 2023 года. Среди нововведений республиканского закона — возможность работы в такси для самозанятых, сотрудничающих с агрегаторами.

Ранее в России утвердили список из 8 автомобилей, которые могут использоваться в такси. В основном это машины отечественного производства: Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura.

Рената Валеева