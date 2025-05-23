Темпы роста продаж продуктов питания сократились более чем в три раза

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По итогам первого квартала 2025 года темпы роста натуральных продаж продуктов питания снизились год к году более чем в три раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Основной причиной называют инфляцию, которая особенно сильно влияет на сегменты плодоовощной продукции, рыбы и морепродуктов.

— Реальный рост доходов населения не перекрывает ценовой эффект, — отметил управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Эксперты предупреждают, что ухудшение конъюнктуры продовольственного рынка может замедлить реализацию инвестиционных проектов в отрасли.

Матвей Гавриков