Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Норникеля» принял решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2024 года.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, аналогичное решение было принято «Газпромом», который также отказался от выплаты дивидендов. Ранее компания уже снижала размер дивидендов на фоне изменений в экономической ситуации и финансовых результатов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.