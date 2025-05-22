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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

19:00, 22.05.2025
Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
. Фото: Татьяна Демина

Совет директоров «Норникеля» принял решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2024 года.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, аналогичное решение было принято «Газпромом», который также отказался от выплаты дивидендов. Ранее компания уже снижала размер дивидендов на фоне изменений в экономической ситуации и финансовых результатов.

Матвей Гавриков

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