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Новым замглавы Минэкологии Татарстана стал Ильнур Насретдинов

10:41, 19.05.2025

Новым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана стал Ильнур Насретдинов. Сегодня в 13.00 его представят коллективу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Ильнур Насретдинов с января 2006-го по сентябрь 2019-го работал специалистом муниципального земельного контроля Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани, затем перешел на должность главы отдела по работе с жилыми массивами в администрации Кировского и Московского районов. С января 2021 года был начальником Управления экономики и проектной деятельности Минэкологии республики. С 2023 года состоял в кадровом резерве раиса Татарстана.

Напомним, предыдущий замминистра экологии Татарстана Егор Тарнавский в апреле возглавил Новошешминский район республики.

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