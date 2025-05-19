Новым замглавы Минэкологии Татарстана стал Ильнур Насретдинов
Новым заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарстана стал Ильнур Насретдинов. Сегодня в 13.00 его представят коллективу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.
Напомним, предыдущий замминистра экологии Татарстана Егор Тарнавский в апреле возглавил Новошешминский район республики.
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