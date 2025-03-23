Папа Римский Франциск впервые появился на публике после госпитализации
Папа Римский Франциск, который будет выписан из больницы в воскресенье, впервые предстал перед верующими после госпитализации 14 февраля, сообщает корреспондент РИА «Новости».
Понтифик находился в больнице с двусторонней пневмонией.
Подробности о состоянии здоровья понтифика и характере его обращения к верующим не уточняются. Ранее сообщалось, что его лечение проходит успешно, и он готовится вернуться к выполнению своих обязанностей.
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