Папа Римский Франциск впервые появился на публике после госпитализации

Папа Римский Франциск, который будет выписан из больницы в воскресенье, впервые предстал перед верующими после госпитализации 14 февраля, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Понтифик находился в больнице с двусторонней пневмонией.

Подробности о состоянии здоровья понтифика и характере его обращения к верующим не уточняются. Ранее сообщалось, что его лечение проходит успешно, и он готовится вернуться к выполнению своих обязанностей.

Матвей Гавриков