В Алькеевском районе новый начальник полиции — Делюс Зарипов

В Алькеевском районе Татарстана сменился руководитель районного отделения МВД. 18 марта замминистра внутренних дел по республике Алексей Завгороднев представил личному составу нового начальника — майора полиции Делюса Зарипова. Об этом сообщили в пресс-службе.

До назначения на должность руководителя он занимал пост замначальника ОМВД России — начальника следственной группы.

Зарипов родился в 1988 году в селе Верхнее Альмурзино Алькеевского района. Свою карьеру в органах внутренних дел начал в августе 2007 года, сразу после окончания Елабужской специальной средней школы милиции МВД России, в должности следователя следственного отделения при Алькеевском ОВД МВД по Татарстану. В дальнейшем он возглавлял группу дознания, а в 2020 году стал заместителем начальника ОМВД и руководителем следственной группы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За годы службы Делюс Зарипов был награжден медалями МВД России «За отличие в службе» всех трех степеней.

Делюс Азатович женат, воспитывает двух сыновей.

Рената Валеева