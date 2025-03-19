В Алькеевском районе новый начальник полиции — Делюс Зарипов
В Алькеевском районе Татарстана сменился руководитель районного отделения МВД. 18 марта замминистра внутренних дел по республике Алексей Завгороднев представил личному составу нового начальника — майора полиции Делюса Зарипова. Об этом сообщили в пресс-службе.
- До назначения на должность руководителя он занимал пост замначальника ОМВД России — начальника следственной группы.
Зарипов родился в 1988 году в селе Верхнее Альмурзино Алькеевского района. Свою карьеру в органах внутренних дел начал в августе 2007 года, сразу после окончания Елабужской специальной средней школы милиции МВД России, в должности следователя следственного отделения при Алькеевском ОВД МВД по Татарстану. В дальнейшем он возглавлял группу дознания, а в 2020 году стал заместителем начальника ОМВД и руководителем следственной группы.
За годы службы Делюс Зарипов был награжден медалями МВД России «За отличие в службе» всех трех степеней.
Делюс Азатович женат, воспитывает двух сыновей.
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