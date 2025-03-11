Синагогу в Набережных Челнах планируют открыть летом 2025 года

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Строительство синагоги в Набережных Челнах планируется завершить к лету 2025 года. Об этом сообщил журналистам раввин еврейской общины Набережных Челнов Хаим Давид Паер, пишет ТАСС.

— Открытие первой синагоги планируется летом этого года. Синагога почти готова, я с нетерпением жду, чтобы она быстрее открыла свои двери для прихожан, — заявил раввин Паер.

И. о. президента РЕК Михаил Брайтман отметил, что праздник Пурим обязывает евреев жертвовать нуждающимся, в том числе на строительство синагоги в Набережных Челнах.

— Евреи обязаны в этот день сделать пожертвования людям, которые нуждаются в этом. Мы наш праздник сегодня, в том числе, посвящаем, как всегда, благотворительности и, как всегда, мы собираем деньги на один из проектов под эгидой российского юридического конгресса — строительство синагоги в Набережных Челнах, — уточнил он.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Брайтман подчеркнул важность благотворительности в праздник Пурим для обеспечения синагог всем необходимым, включая свитки Торы.

— Синагога должна иметь свои свитки, необходимые деньги на закупку свитков. Свиток пишется вручную очень долго, и стоимость одного свитка в районе 5—7 миллионов рублей. Так что мы собираем средства, — заключил он.

Рената Валеева