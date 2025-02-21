РКН: ограничение работы сервиса Steam в России не планируется
Роскомнадзор не планирует ограничивать работу сервиса Steam в России. Об этом ведомство сообщило RT.
Представители ведомства сообщили, что платформа выполнила требования и удалила запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ* со страницы, посвященной игре Desert Stalker.
В январе в России зафиксировали масштабный сбой в работе игровой платформы Steam, о чем сообщили более 5 тыс. пользователей. На момент последнего обновления информации портала на сбой в работе платформы жаловались 4,5 тыс. человек, из которых 45% подчеркнули проблемы с сайтом, 24% — со службой в целом, а 23% — с личным кабинетом.
Справка
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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