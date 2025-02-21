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Российский президент поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма

19:58, 21.02.2025
Российский президент поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поручил продлить срок действия государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Кремля.

— Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, президент поручил проработать следующие меры... продлить срок госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2030 года, выделяя не менее 110 миллиардов рублей ежегодно, — сказано в сообщении.

Также президент поручил проработать следующие меры:

  • дополнительное финансирование механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территориях Крыма и Севастополя;
  • комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства;
  • формирование программы восстановления берегоукрепительных сооружений.
Елизавета Пуншева

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