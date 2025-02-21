Российский президент поручил продлить срок госпрограммы по развитию Крыма

Российский президент Владимир Путин поручил продлить срок действия государственной программы по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Кремля.

— Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. В частности, президент поручил проработать следующие меры... продлить срок госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2030 года, выделяя не менее 110 миллиардов рублей ежегодно, — сказано в сообщении.



Также президент поручил проработать следующие меры:

дополнительное финансирование механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территориях Крыма и Севастополя;

комплекс мер по поддержке жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства;

формирование программы восстановления берегоукрепительных сооружений.

Елизавета Пуншева