Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%. Об этом сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.
Всего в списке избирателей числятся 143,9 тыс. человек. Проголосовали из них 98,8 тыс. граждан.
Напомним, на досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
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