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Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%

14:19, 16.02.2025
Явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%
Фото: Динар Фатыхов

Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%. Об этом сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.

Всего в списке избирателей числятся 143,9 тыс. человек. Проголосовали из них 98,8 тыс. граждан.

Напомним, на досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Елизавета Пуншева

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