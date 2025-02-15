Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися

Явка составила более 55%

Фото: Максим Платонов

ЦИК Абхазии объявил выборы президента в стране состоявшимися. Явка составила более 55%, сообщил глава комиссии Дмитрий Маршан.

— На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись, — заявил он в ходе пресс-конференции.

На пост президента Абхазии претендуют пять человек. Это политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Прежний президент Абхазии, Аслан Бжания, подал заявление об отставке 19 ноября на фоне протестов оппозиции.

Галия Гарифуллина