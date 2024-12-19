Уровень безработицы в России достиг рекордно низких показателей

Показатель составил 2,3%

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в стране, который составляет 2,3%. На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, он отметил, что этот показатель является одним из ключевых индикаторов для всех стран и экономик. Путин подчеркнул, что такие результаты никогда ранее не фиксировались в России за все время наблюдений с 1992 года.

— Один из серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик — это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Такого никогда не было, — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что во многих государствах Европы показатель составляет 7% и выше: в Италии и Швеции — 7,6%, во Франции — 7,3%, в Греции — 11%. В Канаде уровень безработицы достигает 5,4%, а в Бразилии — 8%.

Владимир Путин также обратил внимание, что во многих странах есть проблема с безработицей среди молодых людей до 25 лет.





Анастасия Фартыгина