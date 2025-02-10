Банк России опубликовал курс валют с 11 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился в цене на 0,49 рубля, евро подешевел на 0,73 рубля, цена юаня поднялась на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 96,78 рубля;
- евро — 100,5 рубля;
- юань — 13,24 рубля.
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