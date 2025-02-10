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Банк России опубликовал курс валют с 11 февраля

17:54, 10.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 11 февраля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился в цене на 0,49 рубля, евро подешевел на 0,73 рубля, цена юаня поднялась на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 96,78 рубля;
  • евро — 100,5 рубля;
  • юань — 13,24 рубля.
Рената Валеева

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