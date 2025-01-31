Госдума: Татарстан наряду с другими регионами будет бороться с «наливайками»

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан присоединился к большинству регионов России в борьбе с незаконной продажей алкоголя. Как сообщила пресс-служба Госдумы, результаты мониторинга, проведенного по поручению председателя Вячеслава Володина, показали, что 63 из 89 субъектов РФ (70,8%) уже воспользовались предоставленными федеральным законом полномочиями и ввели ограничения на продажу алкоголя.

В Татарстане соответствующие нормы вступят в силу в марте 2025 года. Республика присоединится к Краснодарскому и Красноярскому краям, Ненецкому автономному округу, Омской области, Камчатскому краю, Курской, Калужской, Воронежской, Мурманской, Смоленской и Тверской областям, которые также планируют ввести ограничения в указанный период.

По всей стране большинство регионов ограничивают продажу алкоголя в вечернее и ночное время, в основном с 20–23 часов до 8–11 часов, с возможными исключениями в праздничные дни. Ожидается, что к марту 2025 года более 90% регионов России полностью реализуют предоставленные федеральные полномочия.



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Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные власти имеют право запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Рената Валеева