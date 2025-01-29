Песков о переводе часов «Судного дня»: «Это их видение атмосферы напряженности»

Фото: Михаил Захаров

Перевод стрелок часов «Судного дня» ближе к «ядерной полуночи» является отражением атмосферы напряженности в мире, и поводы для таких опасений существуют. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков».

Песков подчеркнул, что это решение принимают не западные страны, а «некие ученые, некие организации ученых», отмечает ТАСС.

— Это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире, — отметил представитель Кремля.

Он также отметил, что обстановка в мире действительно крайне напряженная, и количество горячих конфликтов «зашкаливает». «Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», — заключил Песков.

Напомним, что 28 января 2025 года часы «Судного дня» были переведены на одну секунду вперед, теперь они показывают 89 секунд до «ядерной полуночи». Это самое близкое к полуночи положение стрелок за всю историю существования часов. В 2023 году часы были переведены на 10 секунд ближе к полуночи из-за ситуации вокруг Украины.



Рената Валеева