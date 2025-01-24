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В Казани на улице Карагандинской на неделю ограничат движение транспорта

18:38, 24.01.2025
В Казани на улице Карагандинской на неделю ограничат движение транспорта
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Карагандинской будет ограничено движение транспорта на протяжении недели. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Причиной ограничения является строительство объекта на данном участке. Движение будет полностью перекрыто в районе дома №16.

Напомним, с 1 по 28 февраля ограничат движение транспорта на улице Ново-Песочной. Полное перекрытие проезжей части будет осуществлено на участке от дома №116 до здания №114 по улице Островского.

Рената Валеева

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