Банк России опубликовал курс валют с 24 января
Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 24 января. По отношению к двум денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар прибавил в цене 0,82 рубля, евро усилил свою позицию на 0,42 рубля, юань подорожал на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 99,1 рубля;
- евро — 103,66 рубля;
- юань — 13,58 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.