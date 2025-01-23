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Банк России опубликовал курс валют с 24 января

19:37, 23.01.2025
Банк России опубликовал курс валют с 24 января
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с пятницы, 24 января. По отношению к двум денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар прибавил в цене 0,82 рубля, евро усилил свою позицию на 0,42 рубля, юань подорожал на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 99,1 рубля;
  • евро — 103,66 рубля;
  • юань — 13,58 рубля.

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