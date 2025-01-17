Задержан и.о. начальника службы безопасности президента Южной Кореи

Исполняющий обязанности начальника службы безопасности президента Южной Кореи Ким Сон Хун был задержан полицией по обвинению в препятствовании расследованию попытки объявления военного положения президентом Юн Сок Елем. Об этом пишут «Ведомости».

Ким был взят под стражу по прибытии в штаб-квартиру Национального управления расследований в западном Сеуле для допроса. Ему предъявлены обвинения в препятствовании следователям при попытке задержания президента Юн Сок Еля 3 января, в связи с его действиями по введению военного положения.

Ордер на задержание Кима был выдан после того, как он проигнорировал три повести о явке на допрос. Перед задержанием, у здания полиции, Ким заявил журналистам, что выполнял свои «законные обязанности по обеспечению безопасности» президента.

Напомним, что 15 января отстраненный от власти президент Юн Сок Ель был взят под стражу для проведения допроса после неоднократных игнорирований повесток о добровольной явке. 16 января Центральный окружной суд Сеула отклонил ходатайство об отмене решения о задержании Юна, признав арест законным.

Президент Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение, которое было отменено парламентом в тот же день и признано мятежом. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.

Рената Валеева