В России и Белоруссии начнут действовать единые правила защиты прав потребителей

Россия и Белоруссия работают над созданием единых правил защиты прав потребителей, призванных обеспечить одинаковый уровень правовой защиты для граждан обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Совместный проект документа разработан Роспотребнадзором и Министерством антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии в рамках Союзной программы. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, единые правила необходимы для упрощения взаимодействия между потребителями и компаниями, повышения качества предоставляемых товаров и услуг, а также для более эффективной борьбы с недобросовестными практиками, особенно в онлайн-торговле.

— Единые правила… позволят упростить процесс взаимодействия между потребителями и компаниями, улучшить условия предоставления услуг и товаров, в том числе на интернет-площадках и маркетплейсах, обеспечить более эффективную защиту прав потребителей от недобросовестных практик со стороны компаний, — цитирует пресс-служба Роспотребнадзора слова Анны Поповой.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

По мнению ведомства, унифицированные правила создадут более прозрачную и предсказуемую правовую среду, что положительно скажется на развитии торгово-экономических отношений в рамках Союзного государства. Предполагается заключение соответствующего соглашения между правительствами России и Белоруссии.

Рената Валеева