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Владимир Путин и лидер Венесуэлы проведут переговоры на саммите БРИКС 23 октября

09:42, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин и лидер Венесуэлы проведут переговоры на саммите БРИКС 23 октября
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры в среду на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Встреча подтверждена в графике Путина. Переговоры будут посвящены вопросам военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом, а также другим темам двусторонних отношений.

Ранее Мадуро прибыл в Казань и заявил журналистам о надежде на встречу с Путиным и лидерами других стран.

Анастасия Фартыгина

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