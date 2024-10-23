Владимир Путин и лидер Венесуэлы проведут переговоры на саммите БРИКС 23 октября

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры в среду на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Встреча подтверждена в графике Путина. Переговоры будут посвящены вопросам военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом, а также другим темам двусторонних отношений.

Ранее Мадуро прибыл в Казань и заявил журналистам о надежде на встречу с Путиным и лидерами других стран.

Анастасия Фартыгина