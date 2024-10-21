В Молдавии на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС зафиксировали 778 нарушений
На прошедших выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в ЕС наблюдатели от неправительственной организации Promo-LEX зафиксировали 778 различных нарушений. Об этом сообщает РИА «Новости».
Чаще всего наблюдатели фиксировали фотографирование избирательных бюллетеней — таких случаев было выявлено 175.
Также среди распространенных нарушений — прерывание видеосъемки открытия избирательных участков или процедуры подсчета голосов (98 случаев). Кроме того, наблюдатели отметили неточность адресов и случаи группового голосования (61 случай), а также умерших избирателей (76 случаев).
Напомним, что по результатам утренней обработки 97,88% голосов лидировала действующая президент Майя Санду с 41,84% голосов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.