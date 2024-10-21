В Молдавии на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС зафиксировали 778 нарушений

Фото: Олег Тихонов

На прошедших выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в ЕС наблюдатели от неправительственной организации Promo-LEX зафиксировали 778 различных нарушений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чаще всего наблюдатели фиксировали фотографирование избирательных бюллетеней — таких случаев было выявлено 175.

Также среди распространенных нарушений — прерывание видеосъемки открытия избирательных участков или процедуры подсчета голосов (98 случаев). Кроме того, наблюдатели отметили неточность адресов и случаи группового голосования (61 случай), а также умерших избирателей (76 случаев).

Напомним, что по результатам утренней обработки 97,88% голосов лидировала действующая президент Майя Санду с 41,84% голосов.

Олег Исаков