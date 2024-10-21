Действующий президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах лидера страны

По данным ЦИК Молдавии, после обработки 97,88% протоколов действующий президент Майя Санду получает 41,84% голосов, лидируя на выборах. Ее ближайший конкурент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, набирает 26,35%.



В тройку лидеров также входит лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,77%. За ним следуют Ирина Влах (5,46%), Виктория Фуртунэ (4,53%), Василий Тарлев (3,24%) и Ион Кику (2,09%).

Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более половины голосов. В противном случае 3 ноября состоится второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил торгового представителя страны в Молдове Владислава Дарвая от должности в связи с истечением срока служебного контракта. Об этом сказано в распоряжении правительства.



Анастасия Фартыгина