За прошедшие сутки в 13 регионах России потушили 32 лесных пожара — в 11 субъектах продолжается борьба с огнем

За прошедшие сутки в 13 регионах России удалось потушить 32 лесных пожара.



В 11 субъектах страны продолжается борьба с огнем: там действуют 172 пожара. С ними сражаются 3537 человек, 333 единицы спецтехники и 95 воздушных судов.

В Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) действует федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Также режим ЧС действует в Республике Бурятия, одном муниципальном образовании Иркутской области и четырех муниципальных образованиях Республики Тыва. В этих регионах категорически запрещен доступ в лес.

В 59 субъектах России установлен особый противопожарный режим. В тушении лесных пожаров помогают 548 специалистов федерального резерва «Авиалесоохраны». 232 из них работают в Забайкальском крае, 280 — в Республике Саха (Якутия), а 36 — в Республике Тыва.

Напомним, позавчера в 12 регионах России потушили еще 25 лесных пожаров.

Олег Исаков