Федерация шахмат России сохранит членство в ФИДЕ до сентября

Фото: Динар Фатыхов

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сохранит членство российской ассоциации во время рассмотрения поданной апелляции. Протест с российской стороны был подан на решение организации исключить ФШР на два года из состава ФИДЕ, сообщает «Интерфакс».

— По решению первой инстанции бан должен вступить в силу 7 августа, то есть вот-вот. Нами, напомню, было направлено письмо с просьбой на время рассмотрения апелляции никаких действий, скажем так, не предпринимать. И позавчера мне пришел ответ за подписью председателя комиссии по этике господина (Франсуа) Стрюдома, где наша просьба была принята. Это означает, что с 7 августа нас не забанят, — сказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Он также добавил, что, скорее всего, окончательное решение о членстве российской федерации будет принято на генеральной ассамблее. Она собирается раз в два года, следующее заседание назначено на 21—22 сентября.

Причиной отстранения стало включение в состав организации региональных федераций новых территорий России. Дело было рассмотрено комиссией по этике FIDE после жалобы со стороны Украинской шахматной федерации.

Разиль Самигуллин