В Высокой Горе построят систему водоотведения за 22,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана» разместило тендер на строительство системы водоотведения в селе Высокая Гора. Учреждение готово выделить на выполнение работ 22,2 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит предоставить заказчику фотографии:

разработанной траншеи с указанием ее длины;

укладки футляра каждого участка с привязкой и с указанием длины, марки, диаметра трубы;

укладки песка через каждые 400—500 м с привязкой к конкретному адресу с указанием толщины слоя;

гидроизоляции по всей наружной части бетона;

уплотнения грунта.

Также исполнитель обязуется представить видео водоотлива, опрессовки и промывки водопроводной сети в присутствии главы сельского поселения.

Работы должны быть окончены к 1 ноября 2024 года. Гарантийный срок составит 60 месяцев с момента приема объекта в эксплуатацию.

Напомним, 2024-й обещает стать годом рекордных инвестиций в модернизацию коммунальных сетей, очистных сооружений и водозаборов республики. Татарстан второй год подряд участвует в федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ) общей стоимостью 4,7 млрд рублей плюс реализует четыре собственные программы на 1,8 млрд рублей, а также привлек федеральные инфраструктурные кредиты на 1,98 млрд рублей, раскрыл «тайны» спасения глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

Но ресурсникам этого мало. Так, «Татэнерго» лоббирует переход на принцип «альтернативной котельной», что приведет к кратному росту тарифа на тепло. Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина