Песков раскрыл подробности обмена заключенными между Россией и Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подробностях обмена, который состоялся накануне в аэропорту Анкары. По его словам, переговоры велись главным образом по линии ФСБ и ЦРУ, а вся внутренняя кухня переговоров не может быть публичной.
Он также выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении сложной цепочки обмена.
— Благодаря жесткой позиции России в вопросе возможности обмена россияне вернулись на родину. Президент Владимир Путин лично приехал встречать их после обмена, решив отдать дань уважения тем, кто служит своей стране, — цитирует слова Пескова РИА «Новости».
Также он рассказал, что ситуация с россиянином Винником, который остается в американской тюрьме, вызывает серьезную обеспокоенность.
— Российские власти продолжат работу по возвращению на родину своих граждан, которые оказались в заключении за границей, — заключил он.
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