Песков раскрыл подробности обмена заключенными между Россией и Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подробностях обмена, который состоялся накануне в аэропорту Анкары. По его словам, переговоры велись главным образом по линии ФСБ и ЦРУ, а вся внутренняя кухня переговоров не может быть публичной.

Он также выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении сложной цепочки обмена.

— Благодаря жесткой позиции России в вопросе возможности обмена россияне вернулись на родину. Президент Владимир Путин лично приехал встречать их после обмена, решив отдать дань уважения тем, кто служит своей стране, — цитирует слова Пескова РИА «Новости».

Также он рассказал, что ситуация с россиянином Винником, который остается в американской тюрьме, вызывает серьезную обеспокоенность.

— Российские власти продолжат работу по возвращению на родину своих граждан, которые оказались в заключении за границей, — заключил он.



Олег Исаков