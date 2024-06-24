ЕС утвердил план использования доходов с российских активов в интересах Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС на заседании Совета ЕС по иностранным делам утвердили юридические рамки для использования чрезвычайных доходов с иммобилизованных активов России. Эти средства будут перечислены в Европейский фонд мира.



По словам Борреля, 1,4 млрд евро смогут быть направлены Украине в следующем месяце и еще миллиард будет передан в дальнейшем до конца года. Средства пойдут на обеспечение украинской армии средствами ПВО, боеприпасами и на поддержку военной промышленности.

Боррель пояснил, что таким образом министры смогли обойти «структурные трудности», продолжавшиеся полтора года.

Напомним, ранее вопрос об использовании этих активов вызвал разногласия среди стран ЕС. Некоторые государства выступают за передачу средств Украине, тогда как другие опасаются юридических и политических последствий такого шага.