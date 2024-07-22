В Казани пройдет первая премия священного Корана среди 22 стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Казань примет лучших чтецов Корана из 22 стран мира. С 24 по 26 июля в городе пройдет премия священного Корана среди стран-участниц БРИКС.

Первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов рассказал на пресс-конференции, посвященной проведению мероприятия, что идея провести такой конкурс родилась в России при поддержке Университета гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ). Он подчеркнул, что это уникальный конкурс, который впервые проводится как конкурс организации БРИКС и имеет все шансы стать ежегодным. После Казани проводить премию будет та страна, которая будет председательствовать в БРИКС в следующем году.

В конкурсе примут участие сильнейшие чтецы Корана из стран-участниц БРИКС, а также из арабо-мусульманского мира, Африки и СНГ. Премия священного Корана пройдет в номинации «Тилява» — искусное чтение текстов священной книги мусульман. В числе участников будут представители Китая, Эфиопии, Индии и Бразилии.

Рушан Аббясов добавил, что конкурсная программа пройдет 24 июля в Бальном зале отеля Корстон. Послушать выступления участников сможет любой желающий, вход на мероприятие бесплатный.

Напомним, в 2023 году победителем XXI Московского международного конкурса чтецов Корана впервые за всю его историю стал россиянин Айёмиддин Фархудинов. Участие в конкурсе приняли чтецы с Ближнего Востока, из Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Рената Валеева