Электроснабжение на юге России восстановлено после сбоев

Фото: Максим Платонов

Министерство энергетики сообщило о полном восстановлении электроснабжения всех потребителей на юге страны после недавних сбоев. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, где установилась аномальная жара.

Напомним, что проблемы с электроснабжением возникли из-за аномальной жары в нескольких регионах юга России. В связи с этим Минэнерго взяло ситуацию под особый контроль.

Напомним, что первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный ранее из-за технического сбоя, вновь подключен к сети, сообщили в компании «Росэнергоатом». По состоянию на 5.45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.



Анастасия Фартыгина