Владимир Путин объявил Игры БРИКС открытыми

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин провел в Казани торжественное открытие Игр стран БРИКС, сообщает корреспондент «Реального времени».

— Рад приветствовать в России участников и гостей спортивных Игр стран БРИКС. Соревнования на две недели объединят более 3 тысяч атлетов из почти 100 государств мира. Уверен, этот масштабный спортивный праздник взаимно продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной бескомпромиссной борьбы, — заявил он.

По его словам, мероприятие — важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия стран-участников. При этом роль БРИКС в мире стремительно растет, поэтому возрастет и привлекательность Игр, считает президент.

— Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва — города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Все это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС — объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга, — подчеркнул Путин.

Президент пожелал спортсменам и их наставникам удачи в соревнованиях и объявил Игры БРИКС открытыми.

Напомним, в столице Татарстана в «Казань Экспо» проходит церемония открытия Игр БРИКС. В открытии приняли участие министр спорта России Михаил Дегтярев, помощник президента РФ Алексей Дюмин и советник российского лидера Игорь Левитин, раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, огромное количество почетных гостей из России и стран-участников.

Елизавета Пуншева