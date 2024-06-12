Рустам Минниханов встретился с помощником и советником президента России
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с помощником президента России Алексеем Дюминым и советником главы государства Игорем Левитиным.
Представители президента России прибыли в Татарстан для участия в церемонии открытия Игр БРИКС.
Открытие Игр БРИКС пройдет сегодня в МВЦ «Казань-Экспо». В общем в соревнованиях примет участие более 4 тысяч иностранных участников из 97 стран. Соревнования пройдут с 12 по 23 июня на 16 спортивных объектах.
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