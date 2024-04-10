В Елабужском районе произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и мопеда
Вечером 9 апреля на 999-м км федеральной трассы М-7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Скания» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с мопедом Alpha, который двигался в попутном направлении. За рулем мопеда находился 29-летний мужчина — он скончался на месте аварии. Известно, что на нем не было мотошлема.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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