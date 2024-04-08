Уровень реки Урал у Орска начал снижаться

На утро 8 апреля уровень реки Урал в районе города Орск снизился на 9 см и составляет 963 см. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбургской области.

Однако в ряде других населенных пунктов региона отмечается подъем уровня воды. Так, в Оренбурге и поселке Илек на реке Урал он составил 16 и 24 см соответственно, а в городе Бузулук уровень реки Самары повысился на 40 см.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков посетил один из пунктов временного размещения в городе Орске Оренбургской области. В ходе визита он пообщался с пострадавшими от паводка людьми.

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Разиль Самигуллин