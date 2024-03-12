Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной крушения Ил-76 в Ивановской области стал пожар одного из двигателей при взлете самолета.

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Разиль Самигуллин