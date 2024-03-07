В Казани за сутки произошло три ДТП с пострадавшими

За 6 марта 2024 года в Казани зарегистрировано 226 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них три с пострадавшими: два наезда на пешехода при повороте налево и один случай проезда на красный сигнал светофора и столкновения при выезде с прилегающей территории. Об этом сообщает ГИБДД города.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Также пять человек были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступления.

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