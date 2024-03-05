Прокурор Татарстана выступил гособвинителем по делу о наркотайниках

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Приволжский райсуд Казани вынес приговор по делу о покушениях на наркосбыт 24-летнему казанцу Альфиту Зайнуллину. В качестве гособвинителя в процессе участвовал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов — в прениях он запрашивал для подсудимого 14 лет колонии строгого режима, уточнила «Реальному времени» помощник прокурора РТ Екатерина Аталыкова.



По версии обвинения, Зайнуллин вступил в сговор с неустановленными лицами с целью незаконного дистанционного сбыта наркотических средств через Сеть интернет и тайники на территории Татарстана. Из одного такого тайника обвиняемый 14 марта 2023 года забрал крупную партию наркотического средства, после чего самостоятельно оборудовал две другие «наркозакладки» с запрещенным товаром массой 58 и 29,5 грамма соответственно, полагают силовики. К потенциальным покупателям этот товар не попал — в тот же день полицейские задержали Зайнуллина, изъяв у него при личном досмотре еще 504 грамма наркотика, обыск в жилище задержанного добавил к ранее изъятому еще 100 граммов запрещенного вещества.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам колонии строгого режима.