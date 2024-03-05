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Прокурор Татарстана выступил гособвинителем по делу о наркотайниках

18:01, 05.03.2024 2
Прокурор Татарстана выступил гособвинителем по делу о наркотайниках
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Приволжский райсуд Казани вынес приговор по делу о покушениях на наркосбыт 24-летнему казанцу Альфиту Зайнуллину. В качестве гособвинителя в процессе участвовал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов — в прениях он запрашивал для подсудимого 14 лет колонии строгого режима, уточнила «Реальному времени» помощник прокурора РТ Екатерина Аталыкова.

По версии обвинения, Зайнуллин вступил в сговор с неустановленными лицами с целью незаконного дистанционного сбыта наркотических средств через Сеть интернет и тайники на территории Татарстана. Из одного такого тайника обвиняемый 14 марта 2023 года забрал крупную партию наркотического средства, после чего самостоятельно оборудовал две другие «наркозакладки» с запрещенным товаром массой 58 и 29,5 грамма соответственно, полагают силовики. К потенциальным покупателям этот товар не попал — в тот же день полицейские задержали Зайнуллина, изъяв у него при личном досмотре еще 504 грамма наркотика, обыск в жилище задержанного добавил к ранее изъятому еще 100 граммов запрещенного вещества.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам колонии строгого режима.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:29
    Похвально.
    Настоящий командир сам ходит в атаку.
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    Анонимно 18:58
    А как на проблемы ЖКХ, он ведь в Питере по ним, вроде, специализировался, на них не ходит в атаку?!
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