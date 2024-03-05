Анатолий Аксаков рассказал о снижении ключевой ставки и процентов по вкладам

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с ведущими подкаста «Дума.ТВ» выразил надежду на снижение ключевой ставки уже во второй половине этого года. По мнению эксперта, это может привести к уменьшению процентов по банковским вкладам. Однако процесс будет медленным.

— Рассчитываю, что ключевая ставка будет снижаться, соответственно, и проценты по вкладам тоже будут снижаться. Но этот процесс будет идти очень медленно, — заявил Анатолий Аксаков.

К концу года Анатолий Аксаков прогнозирует уровень инфляции в 4,5—5%. Это может означать, что проценты по вкладам достигнут 10% и ниже.

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Нафиса Миннехузина